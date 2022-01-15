Аль-Айн снова уступил, на этот раз обидчиком команды Реброва стал Аль-Васл. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Кубок Президента ОАЭ, 1/4 финала

Аль-Васл – Аль-Айн – 2:1

Голы: Жилберту, 60, 90+2 – Лаба, 45+1

Ребров: Возможно, останусь в Аль-Айне

Аль-Айн был фаворитом встречи и подопечным Сергея Реброва даже удалось открыть счет перед свистком на перерыв, но второй тайм пошел не по плану украинского тренера.

Опытный бразильский форвард хозяев Жилберту сравнял счет, а уже в компенсированное время легионеру удалось отличиться дублем и принести победу Аль-Васлу, который идет в полуфинал турнира.

Напомним, Аль-Айн в минувшем сезоне чемпионата ОАЭ завоевал золотые медали.

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