"Думаю, не секрет, що батько вів переговори зі збірною України. Я з ним не так багато говорив на цю тему. Так, якісь перемовини були. Коли я з ним спілкувався з цього приводу, він не стверджував, що це близько і може статися. Казав, що ведуться якісь переговори між клубом та УАФ. Ось і все, що я знаю.

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Чому не склалося? Я не знаю, чи не захотів відпускати його клуб, але він підписав контракт з Аль-Айном, і негарно було б залишати цю команду просто так. Думаю, треба було виявити повагу до клубу. Батько не хотів залишати команду на своїх умовах. Це мало задовольнити обидві сторони. Його контракт з Аль-Айном розрахований до літа 2022-го. Багато хто писав, що до 2025 року, але це не правда. Думаю, він хоче відпрацювати його до кінця.

Чи є в його планах попрацювати зі збірною України після Аль-Айна? Якщо буде така можливість, то, звісно. Але зараз із командою працює Олександр Петраков, і думаю, якщо у нього все вийде, то він матиме можливість залишитися на чолі збірної України. Тато має амбіції очолити збірну України, якщо це буде цього літа чи в майбутньому", – резюмував Дмитро Ребров у інтерв'ю Fanday.

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