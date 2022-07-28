АІК – Ворскла – 2:0 – відеоогляд останнього матчу полтавців у єврокубковому сезоні
11:40 - Читать на русском
АІК здолав Ворсклу в матчі-відповіді кваліфікації Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
осн. час ( 1 : 0 )
завершено
Після перемоги у першій зустрічі українські уболівальники цілком закономірно чекали, що підопічні Віктора Скрипника зможуть закріпити успіх. Однак на них чекало розчарування.
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Ворскла пропустила у компенсований до першого тайму час. Друга половина зустрічі завершилася без голів. У екстратаймі АІК забив переможний м'яч, який міг здатися скандальним, але рефері правильно оцінив епізод. Ворскла програла і вилетіла з єврокубків.
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