АІК здолав Ворсклу в матчі-відповіді кваліфікації Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Після перемоги у першій зустрічі українські уболівальники цілком закономірно чекали, що підопічні Віктора Скрипника зможуть закріпити успіх. Однак на них чекало розчарування.

Ворскла скандально програла АІКу – старі проблеми футболу Скрипника коштували єврокубків, а УЄФА потрібні технології

Ворскла пропустила у компенсований до першого тайму час. Друга половина зустрічі завершилася без голів. У екстратаймі АІК забив переможний м'яч, який міг здатися скандальним, але рефері правильно оцінив епізод. Ворскла програла і вилетіла з єврокубків.