АИК – Ворскла – 2:0 – видеообзор последнего матча полтавчан в еврокубковом сезоне
11:40 - Читати українською
АИК одолел Ворсклу в ответном матче квалификации Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
осн. час ( 1 : 0 )
завершено
После победы в первой встрече украинские болельщики вполне закономерно ожидали, что подопечные Виктора Скрипника смогут укрепить успех. Однако их ждало разочарование.
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Ворскла пропустила в компенсированное к первому тайму время. Вторая половина встречи завершилась без голов. В экстратайме АИК забил победный мяч, который мог показаться скандальным, но рефери правильно оценил эпизод. Ворскла проиграла и вылетела из еврокубков.
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