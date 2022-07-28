АИК одолел Ворсклу в ответном матче квалификации Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

После победы в первой встрече украинские болельщики вполне закономерно ожидали, что подопечные Виктора Скрипника смогут укрепить успех. Однако их ждало разочарование.

Ворскла скандально проиграла АИКу – старые проблемы футбола Скрипника стоили еврокубков, а УЕФА нужны технологии

Ворскла пропустила в компенсированное к первому тайму время. Вторая половина встречи завершилась без голов. В экстратайме АИК забил победный мяч, который мог показаться скандальным, но рефери правильно оценил эпизод. Ворскла проиграла и вылетела из еврокубков.