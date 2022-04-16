"Маріуполь – це світова трагедія і світовий приклад героїзму. Для мене Маріуполь був і завжди буде українським містом. Вірю, що наші відважні воїни захистять місто, але розумію, як їм важко. Війна, звичайно, не час для сварок. Ми відбудуємо всю Україну.

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В лютому розмовляв з людьми на вулицях Маріуполя, зустрічався з робітниками. Мої амбіції – повернутися в український Маріуполь і реалізувати наші плани (нове виробництво – прим.), щоб маріупольська сталь могла конкурувати на світових ринках, як і раніше.

Для нас війна почалася у 2014 році. Ми втратили всі свої активи і в Криму, і на тимчасово окупованій території Донбасу. Ми втратили свій бізнес, але це зробило нас жорсткішими та сильнішими. Я впевнений, що СКМ, як найбільший приватний бізнес країни, відіграватиме ключову роль у післявоєнній відбудові України.

Нам безперечно буде потрібна безпрецедентна програма міжнародної реконструкції, план Маршалла для України. Я вірю, що ми всі відбудуємо вільну, європейську, демократичну та успішну Україну після нашої перемоги у цій війні", – цитує Ахметова Reuters.

Нагадаємо, російські орки майже вщент знищили Маріуполь у намаганнях захопити його. Захисники міста в облозі, але героїчно продовжують відстоювати кожен клаптик.

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