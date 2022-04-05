З моменту повномасштабного вторгнення російських військ мільярдер зосередив зусилля свого бізнесу на тому, щоб допомагати Україні вигнати окупантів зі своїх земель.

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За 40 днів війни компанії SCM, Фонд Ріната Ахметова та ФК Шахтар надали допомогу на 1,4 мільярда гривень (близько 48 млн доларів), повідомляє офіційний сайт донецького клубу. У цю суму входить гуманітарна допомога цивільним, а також підтримка ЗСУ і ТрО.

Нагадаємо, що до останнього часу футболісти Шахтаря також були залучені до волонтерської діяльності. Однак нещодавно "гірники" отримали дозвіл виїхати за кордон, де будуть проводити товариські матчі з найсильнішими командами Європи, щоб зібрати кошти для допомоги армії.

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