Ахметов мав гігантські збитки від телеканалів "Футбол" – грошей вистачило б на десяток трансферів для Шахтаря
Колишній генеральний директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов визнає, що його проекти не приносили Рінату Ахметову фінансової вигоди.
"300 мільйонів доларів? Прикольна сума, але це неправда. Точну суму назвати не можу, але приблизно вдвічі менше.
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Канали ніколи не виходили в нуль. Питання було не в контенті, а у відсутності ефективної комерційної моделі в країні. Ми мали широке покриття в "кабелі", мали частковий успіх в ОТТ-платформах, на супутнику. Втім, цього було недостатньо. Ми змирилися з тим, що ця історія повинна ставати платною. Такий перехід планувався на березень 2020 року, але тоді стався COVID, локдаун, і всі ці плани довелося відкласти. До 2022 року – знову іронія долі", – розповів Олександр Денисов в інтерв'ю ТаТоТаке.
Нагадаємо, у липні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення президента Шахтаря Ріната Ахметова та його інвестиційної компанії SCM про вихід з медійного бізнесу. Як наслідок, було анульовано ліцензії національних телеканалів "Україна", "Україна24", "Донбас", "Футбол 1/2/3", Шахтар ТВ, "НЛО TV" та "Індиго", а також провайдерів "Медіа Групи Україна" – супутникової платформи Xtra TV та Oll.TV тощо.
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