"300 миллионов долларов? Прикольная сумма, но это неправда. Точную сумму назвать не могу, но примерно вдвое меньше.

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Каналы никогда не выходили в ноль. Вопрос был не в контенте, а в отсутствии эффективной коммерческой модели в стране. Мы имели широкое покрытие в кабеле, имели частичный успех в ОТТ-платформах, на спутнике. Впрочем, этого было недостаточно. Мы смирились с тем, что эта история должна становиться платной. Такой переход планировался на март 2020, но тогда произошел COVID, локдаун, и все эти планы пришлось отложить. До 2022 года – снова ирония судьбы", – рассказал Александр Денисов в интервью ТаТоТаке.

Напомним, в июле Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение президента Шахтера Рината Ахметова и его инвестиционной компании SCM о выходе из медийного бизнеса. Как следствие, были аннулированы лицензии национальных телеканалов "Украина", "Украина24", "Донбасс", "Футбол 1/2/3", Шахтер ТВ, "НЛО TV" и "Индиго", а также провайдеров "Медиа Группы Украина" – спутниковой платформы Xtra TV и Oll.TV.

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