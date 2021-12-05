"Переможний гол у фіналі Кубка УЄФА-2009 – це була чудова хвилина, я був найщасливішою людиною, я думаю, всі вболівальники Шахтаря та українського футболу були щасливі.

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Але я хочу сказати, що це був 2009 рік. А сьогодні у нас 2021-й. За ці 12 років ми не вигравали європейських трофеїв. Нам треба частіше перемагати. Українські клуби мають все робити для того, щоби перемагати в Європі.

А щоб перемагати в Європі, потрібно більше любити футбол, у нього більше інвестувати. Чемпіонат повинен ставати кращим і кращим, до нас повинні приходити найкращі гравці, найкращі тренери. Стадіони мають бути переповнені.

Я думаю що все буде добре. Потрібно мати терпіння і продовжувати інвестувати, і вірити в те, що ми перемагатимемо і на європейській арені також", – сказав Ахметов в ефірі програми Великий Футбол.

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