"Я продолжаю нервничать. А если я нервничаю, значит, оно стучит. А когда оно стучит, мне это нравится. Я занимаюсь любимым делом, то есть футбол находится в моем сердце. А сейчас у нас с Динамо все-таки равное количество очков.

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Мне бы хотелось, чтобы развязка чемпионата была в последнем туре. Чтобы мы узнали чемпиона, и им обязательно был футбольный клуб Шахтер. Для этого придется нервничать еще больше? Ну ничего, понервничаем", – сказал Ахметов в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, после 17-ти туров УПЛ Шахтер и Динамо набрали по 44 очка – "горняки" опережают киевлян в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых мячей.

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