Агуеро та Гвардіола посварились під час матчу проти Тоттенхема

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола посварився з нападником своєї команди Серхіо Агуеро.

Тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола та форвард "містян" Серхіо Агуеро розсварились після заміни аргентинця.

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Судячи з усього, іспанський фахівець був незадоволений діями нападника, а Агуеро був розчарований ранньою заміною. Додамо, що помічник Гвардіоли Мікель Артета відвів аргентинця до лави запасних, а сам фахівець ще кілька разів намагався звернутись до свого підопічного.

Нагадаємо, Манчестер Сіті та Тоттенхем не змогли виявити сильнішого, розійшовшись результативною нічиєю (2:2).

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