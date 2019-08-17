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Агуеро та Гвардіола посварились під час матчу проти Тоттенхема

17 серпня 23:40 408 Читать на русском
Агуеро та Гвардіола посварились під час матчу проти Тоттенхема
Гвардіола та Агуеро / Metro

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола посварився з нападником своєї команди Серхіо Агуеро.

20’ Рахім Стерлінг
35’ Серхіо Агуеро
 
Ерік Ламела 23’
Лукас Моура 56’
20’ Рахім Стерлінг
23’ Ерік Ламела
35’ Серхіо Агуеро
56’ Лукас Моура

Тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола та форвард "містян" Серхіо Агуеро розсварились після заміни аргентинця.

Манчестер Сіті – Тоттенхем – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Судячи з усього, іспанський фахівець був незадоволений діями нападника, а Агуеро був розчарований ранньою заміною. Додамо, що помічник Гвардіоли Мікель Артета відвів аргентинця до лави запасних, а сам фахівець ще кілька разів намагався звернутись до свого підопічного.

Нагадаємо, Манчестер Сіті та Тоттенхем не змогли виявити сильнішого, розійшовшись результативною нічиєю (2:2).

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