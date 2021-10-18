"Старрідж справді мав контакт з одним з українських клубів, але він не має агента. Він входить до своєї ж агентської компанії. У процесі перемовин він попросив зарплату на рівні 60 тисяч фунтів за місяць (80 у доларах). На рік виходить десь мільйон.

У Старріджа були інші "приколи", які він хотів. Обов'язково хотів квартиру, де будуть і душ і ванна. Також просив машину лише однієї марки – Range Rover Autobiography. Словом, ставив такі умови.

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Українська сторона швидко вийшла з переговорів, і Старрідж вирушив у Австралію грати за Перт Глорі. Втім, у контракті є пункт, за яким будь-яка зі сторін може розірвати угоду в односторонньому порядку. Український клуб сподівається, що в Австралії у нього нічого не вийде, і потім буде інформаційна бомба.

Який це клуб? Моє джерело надало чотири, але цікавився один. Це СК Дніпро-1, Ворскла, Металіст 1925 і Металіст. Думаю, серед них лише Металіст може дозволити собі вести перемовини з такою людиною. У них є вихід на англійський ринок, і це була б інформаційна бомба. Нема стовідсоткового підтвердження, що це був саме Металіст, але точно хтось з цих 4-х вів прямі переговори зі Старріджем", – поділився інсайдом ведучий програми ТаТоТаке Андрій Сеньків.

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