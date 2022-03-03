Російський футбольний союз готує єдиний позов у Спортивний арбітражний суд в Лозанні (САS), благаючи скасувати ухвалене ФІФА та УЄФА рішення усунути збірні Росії від участі у міжнародних змаганнях.

Збірна Росії змушена зіграти матч у березні – список можливих суперників викликає сміх

У повідомлені на офіційному сайті організації йдеться про те, що окупанти хочуть відновити право усіх російських команд на участь в турнірах, у яких вони брали участь. Ба більше, агресори навіть зазіхають на компенсацію. Схоже, їхньому футболу сподобалося ходити шляхом, який проклав російський воєнний корабель. САS має усі шанси влаштувати це знову.

Нагадаємо, після початку війни в Україні Росія та її футбол зазнали серйозних санкцій. Відібрано право на фінал ЛЧ, клуби і збірні відсторонені від міжнародних матчів, тренери з гравцями тікають з країни-агресора, а російські олігархи втратили мільярди доларів.

Росія напала на Україну: УЄФА карає Білорусь, наші жінки можуть замінити росіянок на Євро, подарунок для Польщі (LIVE)