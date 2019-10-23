toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Тайсон провів ювілейний матч за Шахтар

12:31 285 Читать на русском
Тайсон провів ювілейний матч за Шахтар
Тайсон / ФК Шахтар

Капітан "гірників" Тайсон за останні шість років встиг зіграти за свій клуб 250 поєдинків.

16’ Євген Коноплянка
75’ Додо
 
Дані Ольмо 25’
Міслав Оршіч 60’
16’ Євген Коноплянка
25’ Дані Ольмо
60’ Міслав Оршіч
75’ Додо

Бразильський форвард донецького клубу Тайсон, який виступає за Шахтар з січня 2013 року, у вчорашньому матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти загребського Динамо вийшов на поле у 250-му матчі за свою команду. За останні шість років капітану "гірників" вдалось 48 разів відзначитись у воротах суперника і віддати 73 результативні передачі.

Додо: Шахтар дуже хотів перемогти у матчі Ліги чемпіонів

Нагадаємо, Тайсон перейшов до складу Шахтаря з харківського Металіста – сума трансферу становили близько 15 мільйонів євро.

У поточному сезоні бразилець зіграв за Шахтар у 13 матчах у всіх турнірах, віддав 6 результативних передач і забив 6 голів.

Шахтар – Динамо Загреб: помутніння Пятова, провали флангів оборони та фірмовий порятунок від Додо у Лізі чемпіонів

blog_ava
Манчестер Сіті вдома розгромив Аталанту: гол і шикарна гра Маліновського, непереконливість Менді та надія для Шахтаря
02:54
4943
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Загреб Динамо Загреб Ліга чемпіонів Шахтар - Динамо Загреб Тайсон Тайсон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
36
хв
Славія Прага
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук