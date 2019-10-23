Тайсон провів ювілейний матч за Шахтар

Капітан "гірників" Тайсон за останні шість років встиг зіграти за свій клуб 250 поєдинків.

Бразильський форвард донецького клубу Тайсон, який виступає за Шахтар з січня 2013 року, у вчорашньому матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти загребського Динамо вийшов на поле у 250-му матчі за свою команду. За останні шість років капітану "гірників" вдалось 48 разів відзначитись у воротах суперника і віддати 73 результативні передачі.

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Нагадаємо, Тайсон перейшов до складу Шахтаря з харківського Металіста – сума трансферу становили близько 15 мільйонів євро.

У поточному сезоні бразилець зіграв за Шахтар у 13 матчах у всіх турнірах, віддав 6 результативних передач і забив 6 голів.

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