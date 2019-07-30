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"У Мілевського були пропозиції з топ-чемпіонатів", – Панков

09:42 745 Читать на русском
"У Мілевського були пропозиції з топ-чемпіонатів", – Панков
Артем Мілевський / Фото ФКДБ

Агент Артема Мілевського розповів, як колишній форвард Динамо міг опинитися в провідних лігах Європи.

"Реальний варіант був з Порту, по-моєму, за Газзаєва, 2010 рік. Знаю, що Фіорентина неабияк цікавилася. Англія була, Вест Хем точно цікавився. Але це все в той час, коли він був в Києві.

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Були розмови про Зеніт, але не при мені, ми вже з Амкаром і Крильями Совєтов спілкувалися. Найболючіша історія була після того, як він пішов зі Спліта, 4 місяці був без команди, надійшла пропозиція з БАТЕ.

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Дуже швидко домовилися про умови, але вони передумали. Нібито вони досліджували його фізичний стан і вирішили, що йому важко буде набрати форму", – сказав Панков в інтерв'ю Youtube-каналу "КраСава".

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Трансфери Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Динамо Динамо Фіорентина Фіорентина Вест Хем Вест Хем Порту Порту Олександр Панков
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