"Руслан Маліновський перейшов до однієї з найсильніших команд Франції. Для продовження кар'єри ми вибрали клуб, який завжди бореться за чемпіонство, грає в Лізі чемпіонів. Марсель – команда-амбіція, як і характер Руслана.

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Бажаю йому якнайшвидше стати лідером команди, показати свої найсильніші якості, отримувати величезне задоволення від футболу у новому чемпіонаті. Це виклик! Успіху тобі, Руслане! Наша велика подяка Аталанті та її фанатам. Дякуємо за емоції, моменти тріумфів та незабутню атмосферу на стадіоні", – написав Шаблій в Instagram.

Нагадаємо, Аталанта відпустила Маліновського у Марсель на правах оренди з правом викупу. Влітку бергамаски повинні отримати 10 млн євро, ще 3 млн передбачені бонусами.

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