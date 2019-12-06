Агент Бейла: Всі ці історії про гольф – нонсенс, це просто його хобі

Відомий агент Джонатан Барнетт, який представляє інтереси Гарета Бейла, вважає, що критика на адресу гравця з боку фанатів Реала – безпідставна.

"Ніхто не може звинуватити Гарета в тому, що він не віддається на полі на 100%, а Бейл в стовідсотковій формі – один з найкращих гравців світу. Гарет такий же, як містер Зідан – його турбує тільки те, що він робить на полі. Він продовжить віддаватися на полі на 100%, а те, що він робить до гри, залишиться його особистою справою.

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Всі ці історії про гольф – нонсенс. Це просто його хобі. Він тренується в Реалі нарівні з усіма, ніколи не спізнюється на тренування і залишається одним з найкращих гравців у світі", – цитує Барнетта ВВС.

Нагадаємо, Бейл потрапив у скандал після матчу за збірну Уельсу – зірковий футболіст разом з командою святкував вихід на Євро-2020 з прапором "Уельс, гольф, Мадрид. В такій послідовності".

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