Агент – про трансфер Ругані в Челсі: Ця ситуація схожа на перехід Бонуччі в Мілан

Агент захисника Ювентуса Даніеле Ругані Давіде Торчіа прокоментував інтерес до гравця з боку Челсі.

"Челсі звернувся з украй серйозною пропозицією до "бьянконері" щодо переходу Ругані, проте в Турині не вважають за потрібне розлучатися з талановитим оборонцем. Ювентус не налаштований продавати свого футболіста. Але мені здається, що ця ситуація дуже схожа на торішнє розставання з Леонардо Бонуччі – тут також є варіанти.

Я думаю, висловлювання Беппе Маротти цілком очевидні. На мій погляд, Бонуччі вже гравець Ювентуса. Якщо він погодиться на зменшення зарплати, то це все спрощує", – цитує агента Football Italia.