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Агент – про трансфер Ругані в Челсі: Ця ситуація схожа на перехід Бонуччі в Мілан

16:31 161 Читать на русском
Агент – про трансфер Ругані в Челсі: Ця ситуація схожа на перехід Бонуччі в Мілан
Даніеле Ругані / фото: ФК Ювентус

Агент захисника Ювентуса Даніеле Ругані Давіде Торчіа прокоментував інтерес до гравця з боку Челсі.

"Челсі звернувся з украй серйозною пропозицією до "бьянконері" щодо переходу Ругані, проте в Турині не вважають за потрібне розлучатися з талановитим оборонцем. Ювентус не налаштований продавати свого футболіста. Але мені здається, що ця ситуація дуже схожа на торішнє розставання з Леонардо Бонуччі – тут також є варіанти.

Я думаю, висловлювання Беппе Маротти цілком очевидні. На мій погляд, Бонуччі вже гравець Ювентуса. Якщо він погодиться на зменшення зарплати, то це все спрощує", – цитує агента Football Italia.

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