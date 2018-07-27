Агент – о трансфере Ругани в Челси: Эта ситуация похожа на переход Бонуччи в Милан

Агент защитника Ювентуса Даниэле Ругани Давиде Торчиа прокомментировал интерес к игроку со стороны Челси.

"Челси обратился с крайне серьезным предложением к "бьянконери" о переходе Ругани, однако в Турине не считают нужным расставаться с талантливым защитником. Ювентус не настроен продавать своего футболиста. Но мне кажется, что эта ситуация очень похожа на прошлогоднее расставание с Леонардо Бонуччи – здесь также есть варианты.

Я думаю, высказывания Беппе Маротты вполне очевидны. На мой взгляд, Бонуччи уже игрок Ювентуса. Если он согласится на уменьшение зарплаты, то это все упрощает", – цитирует агента Football Italia.