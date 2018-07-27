Агент – о трансфере Ругани в Челси: Эта ситуация похожа на переход Бонуччи в Милан

Италия — 15:06 97
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"Ты лентяй, если не изменишься – не станешь лучшим": почему возможный переход Игуаина в Челси – лучший для форварда
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Барселона тратит больше всех в мире: почему каталонцам грозит репутация "мешка"Испания — 14:59 266
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Барселона подписала 8-летнего украинского футболистаИспания — 13:24 680
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Динамо – Шахтер: матч 3-го тура УПЛ 2018/19 мог пройти при пустых трибунахУкраина — 12:22 149
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