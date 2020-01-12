АЕК в меншості поступився ПАОКу – Чигринський програв екс-партнеру по Дніпру

ПАОК переміг АЕК в рамках 18-го туру чемпіонту Греції. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Греції 2019/20, 18-й тур

ПАОК – АЕК – 1:0

Гол: Вієрінья, 57, (пен.)

Вилучення: Хульт, 90+1, Лівая, 90+5 (обидва – АЕК)

АЕК Чигринського на виїзді поступився ПАОКу, за який виступає екс-захисник Дніпра Лео Матос. Гра була без великої кількості небезпечних моментів, адже команди були дуже серйозно налаштовані одна на одну. Єдиний гол в матчі забив Вієрінья, реалізувавши пенальті на 57-й хвилині. А от наприкінці гри сплеск емоцій не допоміг АЕКу відігратись, Хульт та Лівая були вилучені в компенсований час. Додамо, що Чигринський та Матос провели на полі увесь матч.

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Таким чином, ПАОК набрав 43 очки та наблизився до Олімпіакоса, АЕК з 31 пунктом лишився третім.