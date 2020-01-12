АЕК в меньшинстве уступил ПАОКу – Чигринский проиграл экс-партнеру по Днепру

ПАОК победил АЕК в рамках 18-го тура чемпионту Греции. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Греции 2019/20, 18-й тур

ПАОК – АЕК – 1:0

Гол: Виеринья, 57, (пен.)

Удаление: Хульт, 90+1, Ливая, 90+5 (оба – АЕК)

АЕК Чигринского на выезде уступил ПАОКу, за который выступает экс-защитник Днепра Лео Матос. Игра была без большого количества опасных моментов, ведь команды были очень серьезно настроены друг на друга. Единственный гол в матче забил Виеринья, реализовав пенальти на 57-й минуте. А вот в конце игры всплеск эмоций не помог АЕКу отыграться, Хульт и Ливая были удалены в компенсированное время. Добавим, что Чигринский и Матос провели на поле весь матч.

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Таким образом, ПАОК набрал 43 очка и приблизился к Олимпиакоса АЕК с 31 пунктом остался третьим.