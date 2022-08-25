Після номінально домашнього матчу СК Дніпро-1 теоретично зберігав цілком реальні шанси поборотися за вихід в груповий етап Ліги Європи, адже програв лишень з різницею в один м'яч.

СК Дніпро-1 не пройшов у Лігу Європи, зазнавши розгрому від АЕК Ларнаки – "спортклубівці" зіграють у Лізі конференцій

Однак вже у першому таймі звітного поєдинку стало зрозуміло, що команда Олександра Кучера вилетить у третій за рангом клубний турнір Європи. АЕК користував помилками в обороні суперника і ще до перерви забив два м'ячі. У другій половині кіпріоти довели рахунок до розгромного, а дніпряни не спромоглися відповісти бодай голом престижу.