АЕК Ларнака – СК Дніпро-1 – 3:0 – відео голів і огляд матчу
АЕК Ларнака обіграв СК Дніпро-1 і матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".
Після номінально домашнього матчу СК Дніпро-1 теоретично зберігав цілком реальні шанси поборотися за вихід в груповий етап Ліги Європи, адже програв лишень з різницею в один м'яч.
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Однак вже у першому таймі звітного поєдинку стало зрозуміло, що команда Олександра Кучера вилетить у третій за рангом клубний турнір Європи. АЕК користував помилками в обороні суперника і ще до перерви забив два м'ячі. У другій половині кіпріоти довели рахунок до розгромного, а дніпряни не спромоглися відповісти бодай голом престижу.