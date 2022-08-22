АЕК Ларнака – СК Дніпро-1: матч розсудить італійський арбітр – збірна України здобула божевільну перемогу за його роботи
АЕК Ларнака та СК Дніпро-1 дізнались ім'я судді, який працюватиме на матчі-відповіді кваліфікації до Ліги Європи.
На поєдинку між АЕКом Ларнакою та СК Дніпро-1 працюватиме італійська бригада арбітрів на чолі з Давіде Массою, повідомляє офіційний сайт дніпрян.
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На лініях йому допомагатимуть Філіппо Мелі і Стефано Алассіо. Четвертий арбітр – Розаріо Абіссо. Зазначимо, що Масса одного разу працював на грі українських команд – у 2016 році він відсудив товариський матч збірної України з Румунією, який завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 4:3.
Нагадаємо, у першому номінально домашньому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги Європи дніпряни поступились кіпрському АЕКу з рахунком 1:2. Матч-відповідь відбудеться 25 серпня.
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