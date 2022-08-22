АЕК Ларнака – СК Днепр-1: матч рассудит итальянский арбитр – сборная Украины одержала безумную победу при его судействе
АЕК Ларнака и СК Днепр-1 узнали имя судьи, который будет работать на ответные матчи квалификации в Лигу Европы.
На поединке между АЕКом Ларнакой и СК Днепр-1 будет работать итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой, сообщает официальный сайт днепрян.
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На линиях ему помогут Филиппо Мели и Стефано Алассио. Четвертый арбитр – Розарио Абиссо. Отметим, что Масса однажды работал на игре украинских команд – в 2016 году он отсудил товарищеский матч сборной Украины с Румынией, завершившийся победой "сине-желтых" со счетом 4:3.
Напомним, в первом номинально домашнем поединке плей-офф квалификации Лиги Европы днепряне уступили кипрскому АЕКу со счетом 1:2. Ответный матч состоится 25 августа.
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