АЕК Ларнака и СК Днепр-1 узнали имя судьи, который будет работать на ответные матчи квалификации в Лигу Европы.

На поединке между АЕКом Ларнакой и СК Днепр-1 будет работать итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой, сообщает официальный сайт днепрян.

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На линиях ему помогут Филиппо Мели и Стефано Алассио. Четвертый арбитр – Розарио Абиссо. Отметим, что Масса однажды работал на игре украинских команд – в 2016 году он отсудил товарищеский матч сборной Украины с Румынией, завершившийся победой "сине-желтых" со счетом 4:3.

Напомним, в первом номинально домашнем поединке плей-офф квалификации Лиги Европы днепряне уступили кипрскому АЕКу со счетом 1:2. Ответный матч состоится 25 августа.

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