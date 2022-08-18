Невдалий дебют Кучера у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака – 1:2
СК Дніпро-1 розпочав свій єврокубковий шлях з поразки кіпрському АЕКу. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
Перший офіційний тайм Олександра Кучера на чолі дніпрян виявився провальним. Команда жахливо діяла в обороні, подарувавши супернику 2 м'ячі. Спочатку Альтман залишився без нагляду і спокійно розстріляв ворота СК Дніпро-1. Потім Алеф невдало зіграв на виході і підставив Сватка, від голови якого м'яч залетів у власні ворота.
СК Дніпро-1 програв АЕКу в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи – Сваток забив в обидві ворота
Другий тайм також важко було назвати позитивним для СК Дніпро-1, однак команда змогла не пропустити більше і навіть відквитати один м'яч. На 90-й хвилині Сваток підключився на кутовий і цього разу вразив правильні ворота. Сарапій ще встиг схопити другу жовту, вирушивши відпочивати раніше за інших. 1:2 – неприємний результат, але українці зберігають шанси врятувати ситуацію за тиждень.