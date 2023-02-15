"Вважаю, вони змінилися з часу наших попередніх зустрічей. Так, вони не мали офіційних матчів два місяці, але провели підготовку, йдуть першими у чемпіонаті України. Можливо, ми втратили фактор несподіванки, як це було, коли ми вибили їх минулого разу. Маємо показати себе з найкращого боку та уникнути помилок. Пройти далі – дуже важливо для клубу, гравців, фанів, усього Кіпру.

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Дніпро-1 має Піхальонка, Довбика, але до них додалися Пеглоу, Матарріта. У них добрі гравці. Думаю, що модель гри не зазнала великих змін, але вони стали краще фізично, додали у впевненості. Вони добре виглядають в обороні, діють злагоджено як команда, і дуже важко створити моменти біля їхніх воріт. Це було у Лізі конференцій, у чемпіонаті і, думаю, завтра теж так буде. Також вони добре грають з м’ячем завдяки наявності Піхальонка та Довбика.

Це важка команда, добре виглядає у різних фазах гри, але ми теж стали кращими і маємо боротися. Нас очікують два рівні матчі, і у футболі ніколи не знаєш, що може відбутися", – цитує Ольтра офіційний сайт Дніпра-1.



Нагадаємо, матч Ліги конференцій АЕК Ларнака – СК Дніпро-1 відбудеться 16 лютого. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

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