УЄФА оголосив склад суддівської бригади на поєдинок третього за силою єврокубку між кіпрською та українською командами.

Головним арбітром матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій між АЕК Ларнака та СК Дніпро-1 стане 42-річний данський рефері Якоб Кехлет, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Ларс Хуммельгор та Віктор Скітте. Четвертим арбітром буде Мортен Крог. За VAR відповідатиме швейцарець Федайї Сан.

Цікаво, що Кехлет вже працював на матчі між АЕКом та СК Дніпро-1 у цьому сезоні у серпні. Тоді, у рамках кваліфікації до Ліги Європи кіпріоти перемогли дніпрян на виїзді – 2:1. Окрім того, він зафіксував поразку Динамо від АЕКа (0:1) у груповому етапі ЛЄ.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться у четвер, 16 лютого. Початок зустрічі о 22:00.

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