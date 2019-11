Adidas презентував офіційний м'яч Євро-2020

Німецька компанія у своєму офіційному твіттері опублікувала фото Adidas Uniforia – офіційного м'яча Євро-2020. Він виготовлений з тих самих матеріалів, що і м'яч Telstar, який використовувався на ЧС-2018. Дизайн Adidas Uniforia виконаний в традиційному білому кольорі з різнокольоровими елементами

Нагадаємо, що чемпіонат Європи, який пройде наступного року, вперше в історії прийматимуть одразу 12 країн. Збірна України вже забезпечила собі вихід в основну стадію турніру. Команда Андрія Шевченка завчасно гарантувала собі перше місце у відбірковій групі В, випередивши Португалію, Сербію, Люксембург та Литву.

