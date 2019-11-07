Adidas презентував офіційний м'яч Євро-2020

Збірна України вже оформила путівку на Євро-2020 / фото з відкритих джерел

Компанія Adidas представила м'яч, який буде використовуватися у матчах чемпіонату Європи 2020-го року.

Німецька компанія у своєму офіційному твіттері опублікувала фото Adidas Uniforia – офіційного м'яча Євро-2020. Він виготовлений з тих самих матеріалів, що і м'яч Telstar, який використовувався на ЧС-2018. Дизайн Adidas Uniforia виконаний в традиційному білому кольорі з різнокольоровими елементами

Євро-2020: збірна України провела найкращий відбірковий турнір у своїй історії

Нагадаємо, що чемпіонат Європи, який пройде наступного року, вперше в історії прийматимуть одразу 12 країн. Збірна України вже забезпечила собі вихід в основну стадію турніру. Команда Андрія Шевченка завчасно гарантувала собі перше місце у відбірковій групі В, випередивши Португалію, Сербію, Люксембург та Литву.

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