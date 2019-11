Adidas представил официальный мяч Евро-2020

Немецкая компания в своем официальном твиттере опубликовала фото Adidas Uniforia – официального мяча Евро-2020. Он изготовлен из тех же материалов, что и мяч Telstar, который использовался на ЧМ-2018. Дизайн Adidas Uniforia выполнен в традиционном белом цвете с разноцветными элементами

Напомним, что чемпионат Европы, который пройдет в следующем году, впервые в истории будут принимать сразу 12 стран. Сборная Украины уже обеспечила себе выход в основную стадию турнира. Команда Андрея Шевченко заранее гарантировала себе первое место в отборочной группе В, опередив Португалию, Сербию, Люксембург и Литву.

Unite in play.

Introducing: #Uniforia, the official match ball for the @UEFAEURO. pic.twitter.com/DSGgBqe5IN