toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ

Adidas представил официальный мяч Евро-2020

07:30 33 Читати українською
Adidas представил официальный мяч Евро-2020
Сборная Украины уже оформила путевку на Евро-2020 / фото из открытых источников

Компания Adidas представила мяч, который будет использоваться в матчах чемпионата Европы 2020 года.

Немецкая компания в своем официальном твиттере опубликовала фото Adidas Uniforia – официального мяча Евро-2020. Он изготовлен из тех же материалов, что и мяч Telstar, который использовался на ЧМ-2018. Дизайн Adidas Uniforia выполнен в традиционном белом цвете с разноцветными элементами

Евро-2020: сборная Украины провела лучший отборочный турнир в своей истории

Напомним, что чемпионат Европы, который пройдет в следующем году, впервые в истории будут принимать сразу 12 стран. Сборная Украины уже обеспечила себе выход в основную стадию турнира. Команда Андрея Шевченко заранее гарантировала себе первое место в отборочной группе В, опередив Португалию, Сербию, Люксембург и Литву.

Евро-2020: где состоятся матчи, как и когда приобрести билеты на поединки сборной Украины и сколько они стоят

blog_ava
Копенгаген – Динамо: анонс матча Лиги Европы
Теги
Футбольный мяч Евро-2020
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Копенгаген – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы
    Ліга Європи — 6 нояб357 Копенгаген – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы
11
час
:
37
мин
Копенгаген
20:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук