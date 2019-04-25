"Роналду запитував, чи нам важко", – Адебайор розповів про роботу з Кріштіану на тренуваннях Реала

Форвард Істанбул Башакшехір Еммануель Адебайор розповів про ставлення до ігор і тренувань колишнього партнера в Реалі Кріштіану Роналду, який нині виступає за Ювентус.

"Роналду міг зробити хет-трик, але при цьому говорити, що схибив. Він тренувався з нами в Реалі так, ніби займався зі своїми дітьми. Передачі спиною, контроль м'яча шиєю. Одного разу він тримав м'яч п'ять секунд одним дотиком! Як це можливо?

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У тренажерному залі він теж був на висоті. Роналду запитував, чи нам важко. Ми могли зробити 5 підходів, а він робив 30", – цитує Адебайора Daily Mail.

Роналду виступав за Реал з 2009 по 2018 рік. Всього у складі "королівського клубу" він провів 438 матчів і забив 450 м'ячів.

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