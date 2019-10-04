Абу Ханна зізнався наскільки важливим для його кар'єри став фантастичний гол у ворота Динамо

Захисник Зорі Джоель Абу Ханна розповів про свій переїзд в УПЛ та адаптацію в Україні.

"Я думаю, що Давід Одонкор і Денис Причиненко були єдиними німцями, які коли-небудь грали в Україні. Перед тим у мене був дуже важкий рік у Німеччині. Я отримав кілька травм, які щоразу залишали мене поза грою.

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Це була дуже незвична зміна. Німецькі клуби не поспішали з хорошими пропозиціями. Коли у мене з'явилася можливість грати у найвищому дивізіоні за кордоном і тренуватися під керівництвом Віктора Скрипника, рішення було прийнято відносно швидко.

Наразі я просто радий, що зробив цей крок і працюю з таким хорошим тренером. Я багато розумію російською, але, звичайно, допомагає, що він може пояснити мені деякі речі перед іграми чи на тренуваннях німецькою мовою.

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Переїзд був легким. Хлопці прийняли мене неймовірно. Такої сімейної атмосфери, що панує в Зорі, я ніколи в Німеччині не відчував. Гол проти Динамо звільнив мене від того негативу, який я пережив минулого року. Звісно, він був важливим для мене та команди, адже ми граємо по-справжньому у хороший футбол. Але те, що я забив такий гол, дало мені остаточний поштовх", – цитує Абу Ханна Transfermarkt.

Нагадаємо у матчі 6-го туру УПЛ проти Динамо німецький легіонер Зорі після подачі з кутового в падінні класно пробив через себе у кут воріт Бойка та врятував для свої команди нічию – 2:2.

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