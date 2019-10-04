Абу Ханна признался насколько важным для его карьеры стал фантастический гол в ворота Динамо

Защитник Зари Джоэль Абу Ханна рассказал о своем переезде в УПЛ и адаптацию в Украине.

"Я думаю, что Давид Одонкор и Денис Причиненко были единственными немцами, которые когда-либо играли в Украине. Перед тем у меня был очень тяжелый год в Германии. Я получил несколько травм, которые каждый раз оставляли меня вне игры.

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Это была очень необычное изменение. Немецкие клубы не спешили с хорошими предложениями. Когда у меня появилась возможность играть в высшем дивизионе за рубежом и тренироваться под руководством Виктора Скрипника, решение было принято относительно быстро.

Сейчас я просто рад, что сделал этот шаг и работаю с таким хорошим тренером. Я много понимаю по-русски, но, конечно, помогает, что он может объяснить мне некоторые вещи перед играми или на тренировках на немецком языке.

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Переезд был легким. Ребята приняли меня невероятно. Такой семейной атмосферы, царящей в Заре, я никогда в Германии не испытывал. Гол против Динамо освободил меня от того негатива, который я пережил в прошлом году. Конечно, он был важным для меня и команды, ведь мы играем по-настоящему в хороший футбол. Но то, что я забил такой гол, дало мне окончательный толчок", – цитирует Абу Ханна Transfermarkt.

Напомним, в матче 6-го тура УПЛ против Динамо немецкий легионер Зари после подачи с углового в падении классно пробил через себя в угол ворот Бойко и спас для свои команды ничью – 2:2.

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