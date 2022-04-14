Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні висловився про останній матч своєї команди у цьогорічних єврокубках. Арбітр не призначив пенальті у ворота РБ Лейпциг.

"Це була збалансована гра, думали, що граємо досить добре, навіть попри те, що не мали іскри у фінальних стадіях атак. Ми постійно атакували, але не завдавали достатньої кількості ударів по воротах. РБ Лейпциг, безперечно, дуже хороша команда.

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На жаль, так часто буває – Лейпциг закривається, а потім йде у швидку контратаку. Іноді вони роблять це дуже добре. Останнім часом ми регулярно так робимо – довго атакуємо і не знаходимо останнього пасу або вирішального удару.

Дивно те, що незадовго до цього епізоду суддя призначив штрафний удар за гру рукою, яка здавалася набагато менш грубим порушенням правил, ніж момент, який був у штрафному майданчику. Коли справа доходить до правил гри рукою, панує абсолютний хаос, навіть один суддя може по-різному трактувати ситуації з різницею в 30 секунд", – цитує Гасперіні Football Italia.

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