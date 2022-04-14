"Это была сбалансированная игра, думали, что играем достаточно хорошо, даже несмотря на то, что не имели искры в финальных стадиях атак. Мы постоянно атаковали, но не наносили достаточного количества ударов по воротам. РБ Лейпциг, безусловно, очень хорошая команда.

Малиновский спровоцировал судейский скандал и попрощался с еврокубками – видеообзор матча Аталанта – РБ Лейпциг – 0:2

К сожалению, так часто бывает – Лейпциг закрывается, а затем идет в контратаку с темпом. Иногда они делают это очень хорошо. В последнее время мы регулярно так поступаем – долго атакуем и не находим последний пас или решающий удар.

Удивительно то, что незадолго до этого эпизода судья назначил штрафной удар за игру рукой, которая казалась гораздо менее грубым нарушением правил, чем находившийся в штрафной площадке момент. Когда дело доходит до правил игры рукой, властвует абсолютный хаос, даже один судья может по-разному трактовать ситуации с разницей в 30 секунд", – цитирует Гасперини Football Italia.

Аталанта проиграла Лейпцигу и вылетела из Лиги Европы – Малиновский мог спасти, но упустил последний шанс на ЛЧ