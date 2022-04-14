Маліновський спровокував суддівський скандал і попрощався з єврокубками – відеоогляд матчу Аталанта – РБ Лейпциг – 0:2
22:57 - Читать на русском
РБ Лейпциг переміг Аталанту в другому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
завершено
Крістофер Нкунку 18’
Крістофер Нкунку 87’
18’ Крістофер Нкунку
87’ Крістофер Нкунку
"Бики" вийшли вперед на 18-й хвилині. Лаймер пронісся правим флангом і вивів Нкунку на порожні ворота. Аталанта отримала наднебезпечний штрафний на початку другого тайму, але Маліновський вліпив у руку Ольмо. Арбітр Матеу Лаос довго роздивлявся повтор і таки вирішив не призначати пенальті.
Аталанта програла Лейпцигу та вилетіла з Ліги Європи – Маліновський міг врятувати, але втратив останній шанс на ЛЧ
Надії Аталанти остаточно були поховані на 87-й хвилині. Нкунку заробив пенальті і самотужки виконав вирок. 0:2 – команда Гасперіні безславно покинула поточний розіграш єврокубків.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter