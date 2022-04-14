РБ Лейпциг переміг Аталанту в другому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

"Бики" вийшли вперед на 18-й хвилині. Лаймер пронісся правим флангом і вивів Нкунку на порожні ворота. Аталанта отримала наднебезпечний штрафний на початку другого тайму, але Маліновський вліпив у руку Ольмо. Арбітр Матеу Лаос довго роздивлявся повтор і таки вирішив не призначати пенальті.

Аталанта програла Лейпцигу та вилетіла з Ліги Європи – Маліновський міг врятувати, але втратив останній шанс на ЛЧ

Надії Аталанти остаточно були поховані на 87-й хвилині. Нкунку заробив пенальті і самотужки виконав вирок. 0:2 – команда Гасперіні безславно покинула поточний розіграш єврокубків.