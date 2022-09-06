Роман Абрамович не поспішає виконувати свої меценатські обіцянки для України.

Російський олігарх запевняв, що віддасть частку доходів від продажу Челсі на гуманітрані потреби України. Минуло понад 3 місяці, а жертви нахабного вторгнення Росії не отримали жодної копійки від поплічника Путіна. Депутат від лейбористської партії Кріс Браянт підняв питання щодо цієї ситуації.

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"Челсі продали ще 30 травня, але мільярди фунтів лежать на банківському рахунку Абрамовича, тому що міністерство закордонних справ досі не створило фонд, щоб гроші можна було передати народу України. Чому міністерство закордонних справ працює так довго? Коли це питання буде вирішено?" – Goal цитує виступ Браянта у Палаті представників.

Нагадаємо, Абрамович опинився під жорсткими санкціями і був змушений продати Челсі американцю Тодду Бьолі за 4,25 млрд фунтів.

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