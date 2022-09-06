Российский олигарх уверял, что отдаст долю доходов от продажи Челси на гуманитранные нужды Украины. Прошло более 3 месяцев, а жертвы наглого вторжения России не получили ни копейки от приспешника Путина. Депутат от лейбористской партии Крис Брайант поднял вопрос по этой ситуации.

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"Челси продали еще 30 мая, но миллиарды фунтов лежат на банковском счете Абрамовича, потому что министерство иностранных дел до сих пор не создало фонд, чтобы деньги можно было передать народу Украины. Почему министерство иностранных дел работает так долго? Когда этот вопрос будет решен?" – Goal цитирует выступление Брайанта в Палате представителей.

Напомним, Абрамович оказался под жесткими санкциями и был вынужден продать Челси американцу Тодду Бёли за 4,25 млрд фунтов.

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