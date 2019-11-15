Абрахам поділився сміливим прогнозом на Євро-2020

Нападник збірної Англії Таммі Абрахам поділився емоціями від виходу на Євро-2020 після розгромної перемоги над Чорногорією (7:0).

"Вірю, що Англія може виграти Євро-2020 – це мрія. Не хочу наврочити, але немає мрії безмежні.

Англія – Чорногорія – 7:0 – відео голів та огляд матчу

Важливо підтримувати форму не тільки до кінця сезону, але також протягом багатьох років. Я завжди вірив, що можу забивати. У моїй грі багато аспектів, над якими потрібно працювати, але не можу скаржитися – все йде добре", – наводить слова Абрахама Goal.com.

Нагадаємо, збірна Англії знищила Чорногорію (7:0) та оформила путівку на Євро-2020.

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