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Абрахам поділився сміливим прогнозом на Євро-2020

15:59 13 Читать на русском
Абрахам поділився сміливим прогнозом на Євро-2020
Таммі Абрахам / Reuters

Нападник збірної Англії Таммі Абрахам поділився емоціями від виходу на Євро-2020 після розгромної перемоги над Чорногорією (7:0).

11’ Алекс Окслейд-Чемберлен
18’ Харрі Кейн
24’ Харрі Кейн
30’ Маркус Рашфорд
37’ Харрі Кейн
66’ Александар Шофранац
84’ Таммі Абрахам
 
11’ Алекс Окслейд-Чемберлен
18’ Харрі Кейн
24’ Харрі Кейн
30’ Маркус Рашфорд
37’ Харрі Кейн
66’ Александар Шофранац
84’ Таммі Абрахам

"Вірю, що Англія може виграти Євро-2020 – це мрія. Не хочу наврочити, але немає мрії безмежні.

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Важливо підтримувати форму не тільки до кінця сезону, але також протягом багатьох років. Я завжди вірив, що можу забивати. У моїй грі багато аспектів, над якими потрібно працювати, але не можу скаржитися – все йде добре", – наводить слова Абрахама Goal.com.

Нагадаємо, збірна Англії знищила Чорногорію (7:0) та оформила путівку на Євро-2020.

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Теги
Англія Англія Таммі Абрахам Таммі Абрахам Євро-2020 Англія - Чорногорія
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