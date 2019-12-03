В Іспанії відновили кримінальну справу проти фонду Мессі

У новоспеченого володаря "Золотого м’яча" Ліонеля Мессі знову виникли проблеми з законом.

Суддя Марія Тардон відновила кримінальне провадження проти благодійного фонду нападника Барселони Ліонеля Мессі, повідомляє іспанське видання Abc. Нового розвитку справі надав допит свідка Федеріко Ретторі, який працював у фонді у 2012-2015 роках. Він звинувачує аргентинця, а також його батька, брата і осіб з оточення футболіста у відмиванні грошей, шахрайстві, податкових і бухгалтерських злочинах.

Мессі підозрюють у відмиванні коштів через благодійний фонд

Зокрема, свідок стверджує, що доходи замість соціальних проектів були спрямовані на приватну діяльність або рахунки, які відрізнялись від раніше заявлених фондом. Окрім того, фонд Мессі ухилявся від сплати податків шляхом підписання контрактів із зарубіжними спонсорами, які звільняються від оподаткування в тому випадку, якщо кошти йдуть на благодійність – завдяки цьому фонд отримав близько 10 млн євро.

Нагадаємо, Мессі раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за фінансові махінації – форварда засуджували до 21 місяця в'язниці за ухилення від сплати податків, але він уникнув ув'язнення, сплативши великий штраф.

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