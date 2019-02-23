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Абідаль може проміняти роботу в Барселоні на посаду в ПСЖ

14:43 417 Читать на русском
Абідаль може проміняти роботу в Барселоні на посаду в ПСЖ
Ерік Абідаль / Фото The National

Технічний директор Барселони Ерік Абідаль може змінити місце роботи.

Ерік Абідаль може продовжити свою кар'єру в ПСЖ, повідомляє Mundo Deportivo.

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Французький гранд хоче бачити легенду Барселони на посаді свого технічного директора замість нинішнього функціонера Антеро Енріке. За інформацією видання, наставник парижан Томас Тухель незадоволений роботою Антеро.

Нагадаємо, Абідаль є французом, який протягом 2007-2013 років захищав кольори "блаугранас" у якості гравця.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Ерік Абідаль Ерік Абідаль Томас Тухель Томас Тухель
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