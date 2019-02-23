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Абидаль может променять работу в Барселоне на должность в ПСЖ

14:43 30 Читати українською
Абидаль может променять работу в Барселоне на должность в ПСЖ
Эрик Абидаль / Фото The National

Технический директор Барселоны Эрик Абидаль может сменить место работы.

Эрик Абидаль может продолжить свою карьеру в ПСЖ, сообщает Mundo Deportivo.

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Французский гранд хочет видеть легенду Барселоны в должности своего технического директора вместо нынешнего функционера Антеро Энрике. По информации издания, наставник парижан Тухель недоволен работой Антеро.

Напомним, Абидаль является французом, который в течение 2007-2013 годов защищал цвета "блаугранас" в качестве игрока.

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Теги
Испания Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Эрик Абидаль Эрик Абидаль Томас Тухель Томас Тухель
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