Абидаль может променять работу в Барселоне на должность в ПСЖ

Технический директор Барселоны Эрик Абидаль может сменить место работы.

Эрик Абидаль может продолжить свою карьеру в ПСЖ, сообщает Mundo Deportivo.

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Французский гранд хочет видеть легенду Барселоны в должности своего технического директора вместо нынешнего функционера Антеро Энрике. По информации издания, наставник парижан Тухель недоволен работой Антеро.

Напомним, Абидаль является французом, который в течение 2007-2013 годов защищал цвета "блаугранас" в качестве игрока.

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