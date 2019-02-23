Абидаль может променять работу в Барселоне на должность в ПСЖ

Англия — 13:56 140
-
Челси получил трансферный бан: причины, возможные последствия и поможет ли эта ситуация Динамо в матчах Лиги Европы
-
Зозуля і Селезньов в Іспанії: лідери-сусіди на протилежних полюсах зарплат – від подвигу до професіоналізмуИспания — 12:45 456
-
"Бойко vs Ігуаїн знову – може, він таки завершить кар'єру?": реакція соцмереж на непросте жеребкування ЛЄ для ДинамоЛига Европы — 22 фев 775
-
Морозюк помог Ризеспору одержать очередную победу – украинец стал одним из худших игроков в командеТурция — 22 фев 209
-
УЕФА открыл производство против Динамо и Шахтера из-за поведения болельщиков на матчах Лиги ЕвропыЛига Европы — 22 фев 393