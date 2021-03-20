"Необходимо поблагодарить наших грандов за их участие в еврокубках и за то, что они дошли до 1/8 финала Лиги Европы. Мало кто мог предположить, что наши клубы так далеко дойдут. Критиковать легко! Сейчас в прессе столько критики! Давайте уберем эмоции и скажем спасибо, что Динамо и Шахтер нам подарили еврокубковую весну. Мы увидели по ходу этой еврокубковой кампании классных соперников, хорошую игру наших команд. Были и хорошие результаты.

Вильярреал – Динамо: Киев получает путеводитель ЛЕ – болезненное шоссе в ад для команды Луческу, или "Да вышел, нах*р"

После жеребьевки Лиги чемпионов мало кто верил, что Шахтер и Динамо обеспечат себе еврокубковую весну, но наши команды это сделали. Кто мог подумать, что "горняки" дважды обыграют Реал и не проигрывают Интеру? Мало кто думал и говорил, что киевляне пройдут Брюгге!

Динамо и Шахтер – молодцы. Критиковать легко! Но собака лает – караван идет. Нужно сказать спасибо, что наши клубы играют в еврокубках и играют достойно. Как по мне, киевляне здорово сыграли на выезде с Барселоной. А Шахтер здорово сыграл с Реалом и Интером. Давайте говорить честно! Я тоже критикую наши команды за какие-то моменты в их игре. Я критикую их за то, что они не умеют персонально держать игроков в своей штрафной. Но у наших клубов есть много и положительных моментов, о которых я говорю с позиции тренера.

А за что критиковать? За то, что молодые ребята получают такой опыт? Это же здорово !. Мы же не можем пригласить в наши клубы топовых футболистов. Они все хотят играть в Англии, Италии, Испании, Германии, Франции.

Надо быть объективными: нельзя все время требовать прыгать выше головы. Это может иногда удаваться, как загребскому Динамо в матче с Тоттенхэмом, как в 2004 году Порту Моуринью удалось выиграть Лигу чемпионов. Порту и в этом сезоне порадовал сенсацией, выбив Ювентус с Роналду. Но это исключение из правил, а не система. Прежде чем предъявлять претензии украинским клубам за игру в еврокубках, нужно масштабнее смотреть на развитие футбола, как в Украине, так и во всем мире", – сказал Грозный в комментарии изданию Sport.ua.

Шахтер вылетел из Лиги Европы от Ромы – Каштру не угадал джокеров, Мораес "болеет" и с голом, неизбежная Перестройка