"А ви що хочете, щоб Ріно вигравав кожен матч?" – Пірло підтримав Гаттузо

Екс-гравець збірної Італії Андреа Пірло став на захист свого колишнього одноклубника, а нині наставника Мілана Дженнаро Гаттузо.

"А ви що хочете, щоб Ріно вигравав кожен матч? Я дивився останній матч Мілана, в якому вони обіграли Сампдорію. Я дійсно захоплювався грою "россонері". Вони грали в хороший футбол і дуже рішуче відреагували на пропущені голи.

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Це дуже важливий сигнал. Команда згуртована навколо спільної мети. Несправедливо просити цю молоду команду дістати до Місяця. У них є реальна мета – потрапляння в Лігу Чемпіонів. І я впевнений, що вони до самого кінця битимуться заради цього", – цитує Пірло Gazzetta dello Sport.

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