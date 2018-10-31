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"А ви що хочете, щоб Ріно вигравав кожен матч?" – Пірло підтримав Гаттузо

30 жовтня 19:22 511 Читать на русском
"А ви що хочете, щоб Ріно вигравав кожен матч?" – Пірло підтримав Гаттузо
Андреа Пірло та Дженнаро Гаттузо / фото із соцмереж

Екс-гравець збірної Італії Андреа Пірло став на захист свого колишнього одноклубника, а нині наставника Мілана Дженнаро Гаттузо.

"А ви що хочете, щоб Ріно вигравав кожен матч? Я дивився останній матч Мілана, в якому вони обіграли Сампдорію. Я дійсно захоплювався грою "россонері". Вони грали в хороший футбол і дуже рішуче відреагували на пропущені голи.

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Це дуже важливий сигнал. Команда згуртована навколо спільної мети. Несправедливо просити цю молоду команду дістати до Місяця. У них є реальна мета – потрапляння в Лігу Чемпіонів. І я впевнений, що вони до самого кінця битимуться заради цього", – цитує Пірло Gazzetta dello Sport.

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Мілан
Матч завершено
3 : 2
Сампдорія
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Італія Андреа Пірло Андреа Пірло Мілан Мілан Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Мілан - Сампдорія
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