Австралієць Джарред Джіллетт призначений головним арбітром поєдинку Аріс – Динамо, повідомляє офіційний сайт киян.

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36-річний суддя здебільшого працював на матчах рідного чемпіонату, також судив матч АПЛ. Під егідою УЄФА Джіллетт відпрацює свій лише 5-й матч – ні з грецькими, ні з українськими командами Джарред раніше не перетинався.

До слова, поєдинок Аріс – Динамо запланований на 10 серпня, а матч-відповідь відбудеться 17-го.

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