Журналист Игорь Цыганык поделился эмоциями от игры защитников Динамо в матче 2-го тура УПЛ против Оболони (4:2).

"Защита киевлян в матче с Оболонью сыграла просто бездарно. Так играть просто нельзя. Оболонь – новичок Премьер-лиги – без ярких персонажей создала такое количество моментов...

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А что же будет с Арисом? С Минаем были проблемы в центре обороны, сейчас тоже. Тренерский штаб киевлян все понимает и думает о новом центральном защитнике", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, уже в четверг, 10 августа, Динамо стартует в еврокубках – "бело-синие" впервые в истории сыграют в Лиге конференций. Соперником команды Луческу станет греческий Арис. Начало встречи в 21:15.

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