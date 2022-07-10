Португалія не вважалася фаворитом Євро-2016. Роналду та компанія ледь вийшли з групи, не вигравши жодного матчу, а в плей-офф вибили Хорватію, Польщу та Уельс. У фіналі Португалія зустрілася з французами.

Господарі турніру виглядали значно переконливіше. Багато хто завчасно віддавав титул Франції, а після ранньої травми Роналду суперника взагалі поховали. Однак Португалія в овертаймі знайшла свій шанс – переможний гол забив Едер.

#OTD 6 years ago, Portugal beat France to win EURO 2016 thanks to ???? strike from Eder @selecaoportugal pic.twitter.com/d3ABgwCalC — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 10, 2022

А Кріштіану провів фінал у ролі тренера. Пішовши на заміну в середині першого тайму, він весь матч метушився у технічній зоні та давав підказки партнерам навіть активніше за Фернанду Сантуша. З фінальним свистком Роналду розплакався.

Six years ago today, Portugal beat France at Euro 2016 as Cristiano Ronaldo won his first international trophy.



Never forget the way he coached his teammates to victory



(via @EURO2024)pic.twitter.com/xbcANoqJAX — B/R Football (@brfootball) July 10, 2022

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