6 років тому Португалія вперше виграла Євро, а Роналду став "тренером" – ретро дня
10 липня 2016-го збірна Португалії обіграла Францію та стала чемпіоном Європи.
Португалія не вважалася фаворитом Євро-2016. Роналду та компанія ледь вийшли з групи, не вигравши жодного матчу, а в плей-офф вибили Хорватію, Польщу та Уельс. У фіналі Португалія зустрілася з французами.
Господарі турніру виглядали значно переконливіше. Багато хто завчасно віддавав титул Франції, а після ранньої травми Роналду суперника взагалі поховали. Однак Португалія в овертаймі знайшла свій шанс – переможний гол забив Едер.
А Кріштіану провів фінал у ролі тренера. Пішовши на заміну в середині першого тайму, він весь матч метушився у технічній зоні та давав підказки партнерам навіть активніше за Фернанду Сантуша. З фінальним свистком Роналду розплакався.
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