6 лет назад Португалия впервые выиграла Евро, а Роналду стал "тренером" – ретро дня
10 июля 2016 года сборная Португалии обыграла Францию и стала чемпионом Европы.
Португалия не считалась фаворитом Евро-2016. Роналду и компания едва вышли из группы, не выиграв ни одного матча, а в плей-офф выбили Хорватию, Польшу и Уэльс. В финале Португалия встретилась с французами.
Хозяева турнира выглядели гораздо убедительнее. Многие заранее отдавали титул Франции, а после ранней травмы Роналду соперника вообще похоронили. Однако Португалия в овертайме нашла свой шанс – победный гол забил Эдер.
А Криштиану провел финал в роли тренера. Уйдя на замену в середине первого тайма, он весь матч суетился в технической зоне и подсказывал партнерам даже активнее Фернанду Сантуша. С финальным свистком Роналду разрыдался.
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