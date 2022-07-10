Португалия не считалась фаворитом Евро-2016. Роналду и компания едва вышли из группы, не выиграв ни одного матча, а в плей-офф выбили Хорватию, Польшу и Уэльс. В финале Португалия встретилась с французами.

Хозяева турнира выглядели гораздо убедительнее. Многие заранее отдавали титул Франции, а после ранней травмы Роналду соперника вообще похоронили. Однако Португалия в овертайме нашла свой шанс – победный гол забил Эдер.

#OTD 6 years ago, Portugal beat France to win EURO 2016 thanks to ???? strike from Eder @selecaoportugal pic.twitter.com/d3ABgwCalC — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 10, 2022

А Криштиану провел финал в роли тренера. Уйдя на замену в середине первого тайма, он весь матч суетился в технической зоне и подсказывал партнерам даже активнее Фернанду Сантуша. С финальным свистком Роналду разрыдался.

Six years ago today, Portugal beat France at Euro 2016 as Cristiano Ronaldo won his first international trophy.



Never forget the way he coached his teammates to victory



(via @EURO2024)pic.twitter.com/xbcANoqJAX — B/R Football (@brfootball) July 10, 2022

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