Футбольна династія Клюйвертів продовжує розвиватися. Один з синів Джастіна спробує піти його стопами.

Шейн Клюйверт підписав з Барселоною перший професіональний контракт, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Сторони уклали угоду, як тільки юнаку виповнилося 16 років.

Син Суркіса став героєм матчу з Барселоною і приніс Динамо трофей: 2 відбиті пенальті, один із них – від сина Клюйверта

Шейн продовжить виступати за молодіжні команди Барселони. Раніше він був у структурі ПСЖ. Форвард ще з 9 років має персональний спонсорський контракт з Nike.

У Патріка Клюйверта 4 сини. Джастін нещодавно перейшов з Роми в Борнмут, Рубен виступає у другому дивізіоні Нідерландів, а Квінсі не закріпився у великому футболі.