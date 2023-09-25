Футбольная династия Клюйвертов продолжает развиваться. Один из сыновей Джастина попытается пойти по его стопам.

Шейн Клюйверт подписал с Барселоной первый профессиональный контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Стороны заключили соглашение, как только юноше исполнилось 16 лет.

Сын Суркиса стал героем матча с Барселоной и принес Динамо трофей: 2 отбитых пенальти, один из них – от сына Клюйверта

Шейн продолжит выступать за молодежные команды Барселоны. Раньше он находился в структуре ПСЖ. У форварда еще с 9 лет есть персональный спонсорский контракт с Nike.

У Патрика Клюйверта 4 сына. Джастин недавно перешел из Ромы в Борнмут, Рубен выступает во втором дивизионе Нидерландов, а Квинси не закрепился в большом футболе.