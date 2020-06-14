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Мессі встановив унікальне досягнення Прімери

12:07 270 Читать на русском
Мессі встановив унікальне досягнення Прімери
Ліонель Мессі / фото ФК Барселона

Форвард Барселони Ліонель Мессі відзначився у воротах Мальорки та продовжив фантастичну результативну серію в чемпіонатах Іспанії.

 
Артуро Відаль 2’
Мартін Брейтвейт 37’
Жорді Альба 79’
Ліонель Мессі 90+3’
2’ Артуро Відаль
37’ Мартін Брейтвейт
79’ Жорді Альба
90+3’ Ліонель Мессі

Ліонель Мессі став єдиним гравцем в історії Ла Ліги, який забив більше 20 голів протягом 12 сезонів поспіль, інформує Opta.

Мальорка – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Аргентинець тріумфально повернувся у футбол після тривалої перерви – Мессі забив гол та двічі асистував партнерам, допомігши знищити Мальорку (4:0).

До слова, Мессі провів 32 поєдинки у складі Барселони в поточному сезоні в усіх змаганнях, записавши до свого активу 25 голів та 18 асистів.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Мальорка - Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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