Мессі встановив унікальне досягнення Прімери

Форвард Барселони Ліонель Мессі відзначився у воротах Мальорки та продовжив фантастичну результативну серію в чемпіонатах Іспанії.

Ліонель Мессі став єдиним гравцем в історії Ла Ліги, який забив більше 20 голів протягом 12 сезонів поспіль, інформує Opta.

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Аргентинець тріумфально повернувся у футбол після тривалої перерви – Мессі забив гол та двічі асистував партнерам, допомігши знищити Мальорку (4:0).

До слова, Мессі провів 32 поєдинки у складі Барселони в поточному сезоні в усіх змаганнях, записавши до свого активу 25 голів та 18 асистів.

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